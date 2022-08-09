Россия использует батальоны из заключенных для контроля за оккупированными регионами — ISW

Россия может использовать подразделения из заключенных для контроля над населением на временно оккупированных частях Украины.

Недавно в России мобилизовали батальоны. Они хуже подготовлены и менее профессиональны. Кроме того, эти группировки более жестки к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или призывники, прошедшие формальную военную подготовку.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Русские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, которые, например, состоят из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Такое развертывание может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций и усилить украинскую поддержку движений сопротивления российскому", — считают аналитики.

Напомним, в войне против Украины Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, потому они перешли к использованию менее точного оружия. По словам бывшего спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, военные возможности России уменьшились драматично.

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