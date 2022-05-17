Россия использует гражданский аэропорт вблизи границы с Украиной в военных целях — СМИ

Российская армия использует международный аэропорт города Белгород, ранее обслуживавший только гражданские рейсы, в военных целях.

На территории аэропорта, расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, зафиксировали размещение авиации и военной техники.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полученные журналистами "Схем" снимки компании Planet Labs.

Planet Labs зафиксировала 14 мая на его территории восемь вертолетов, предположительно Ми-8, а также несколько автомобилей.

Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки. По словам военного эксперта, там может находиться личный состав или храниться боекомплект с топливом.

Фото: Радио Свобода

В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно увидеть следы от проезда автомобильной техники. Часть территории поблизости – раскопана.

По словам члена правления "Украинского милитарного центра" Юрия Занацкого, российские военные могут использовать гражданский аэропорт Белгорода для эвакуации раненых и погибших из Украины или для дозаправки авиации.

"В РФ достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, пожалуй, нет. Но в целом россияне могут использовать их в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых", – отметил он.

Напомним, что командование вооруженных сил Российской Федерации все еще удерживает подразделения в Брянской и Курской областях.

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