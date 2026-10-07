Россия использует ИИ для планирования атак на украинские города: в Воздушных силах раскрыли детали

Искусственный интеллект / © Фото из открытых источников

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Россия использует искусственный интеллект при планировании атак на украинские города. В частности, речь идет о построении маршрутов ударов и распознавании целей.

Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ в направлении противовоздушного прикрытия полковник Юрий Черевашенко, - пишет Укринформ .

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По его словам, точно оценить масштабы применения Россией искусственного интеллекта сложно, однако украинские военные видят признаки его использования.

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В качестве примера Черевашенко привел длительные атаки по Одессе, происходившие волнами с очень короткими паузами.

"Точно оценить масштабы сложно, но мы видим элементы ИИ в их работе. В частности — в планировании ударов. Были длительно продолжавшиеся атаки по Одессе, волнами, с очень короткими паузами. По моему мнению, без ИИ это было бы чрезвычайно сложно", — сказал он.

Черевашенко также заявил, что уверен в использовании россиянами ИИ как минимум для планирования маршрутов атак. Кроме того, такие технологии применяются для распознавания целей.

Украина, со своей стороны, также внедряет искусственный интеллект в системы противодействия российским атакам.

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"Мы также внедряем искусственный интеллект. К примеру, в автоматизированных турелях", - отметил представитель Воздушных сил.

По словам Черевашенко, одним из самых сложных направлений для украинского ПВО остается Черное море. Над морем контролировать воздушное пространство труднее, тогда как у российских войск больше возможностей для выбора маршрутов запуска. Ситуацию дополнительно усугубляют туман, шторм и другие неблагоприятные погодные условия.

Напомним, что ранее Ватикан предупредил мир об угрозе апокалипсиса из-за искусственного интеллекта.

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