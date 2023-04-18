Россия использует "любое оружие", чтобы ответить на украинское контрнаступление — The Guardian

Страны "Большой семерки" в Японии заявили о том, что ожидают от России ответных мер.

Лидеры Запада готовятся к тому, что глава Кремля Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки, чтобы ответить на украинское контрнаступление.

Об этом пишет The Guardian.

Страны "Большой семерки" в Японии заявили о том, что ожидают от России ответных мер. В частности, они призывают быть готовы к экстремальной тактике россиян.

Например, в прошлом рупор Кремля Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам "абсолютно любым оружием", если Киев попытается вернуть Крым.

"Похоже, в Кремле признали, что российские войска в скором времени могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется ", — написали в издании.

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Западные лидеры на встрече осудили ядерные угрозы России как "неприемлемые" и раскритиковали план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

"Трансатлантическая группа бывших старших дипломатов и военных советников высокого уровня заявила, что война в Украине зайдет в тупик, если Запад не увеличит уровень военной поддержки", — говорится в сообщении.

В результате группа отметила, что "деклараций о непоколебимой поддержке недостаточно", а "действия все еще не соответствуют риторике" в отражении военных оценок в европейских столицах и Вашингтоне.

Добавим, ведущие страны пообещали поддерживать Украину, а также предупредили о "высокой цене" тех, кто решится помогать РФ в войне.

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