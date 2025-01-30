Россия использует новые "Шахеды": Ермак объяснил, в чем отличие (фото)

По словам Ермака, такие дроны более опасны, их использование увеличивает количество жертв среди гражданских.
Россия начала использовать новые, еще более опасные "Шахеды".
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Россия сейчас использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель), чтобы увеличить количество жертв среди гражданских", – написал он.
Ермак пообещал ответ россиянам.
"Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат", — подытожил руководитель Офиса президента.
Напомним, 29 января, во время воздушной тревоги, Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.
В случае дронов со шрапнелью речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.
"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.
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