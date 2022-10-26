Россия использует последний козырь в войне с Украиной - Пионтковский

В Кремле убедились, что украинская армия превосходит российскую по подготовке и технической оснащенности.

Президент России Владимир Путин не может победить Украину на поле боя, поэтому уничтожает инфраструктуру, чтобы нанести ей ущерб, сопоставимый с последствиями ядерного удара.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на канале Freeдом.

"В чисто военном плане у него не осталось козырей. Выяснилось, что украинская армия превосходит российскую на конвенциональном уровне - безмерно более высокая мотивация украинских воинов. А поставки западного оружия, пусть мы критикуем их за недостаточность, оебспечивают технологическое превосходство над российской армией", - отметил российский политолог.

Пионтковский напомнил, что в течение некоторого времени Путин спекулировал возможностью применения ядерного оружия, однако "ему на это ответили и объяснили, что будет с ним".

"Сейчас он использует на фронте последнюю карту - не использовать ядерное оружие, за которое его накажут, а нанести сопоставимый ущерб Украине, уничтожая ее инфраструктуру. Я вижу по настроениям в Вашингтоне, что готовится очень серьезный ответ на эту его последнюю карту", - заявил эксперт.

По его словам, Путин "понимает стратегически, что война проиграна, и действует по принципу - день простоять да ночь продержаться".

"Нельзя сегодня ни в коем случае допустить падения Херсона, потому что тогда его могут снять и убить. Поэтому он сейчас придумывает всякие фантастические информационные варианты с подрывом дамбы или использованием грязной бомбы. Это подготовка собственного общественного мнения к тем шагам, которые он предпримет, чтобы смягчить и заменить в информационном пространстве тему падения Херсона", - объяснил Пионтковский.

Напомним, Андрей Пионтковский также заявил, что после поражения РФ в войне мобилизованные россияне вернутся домой и снесут режим Владимира Путина.

"Когда уцелевшие "мобики" вернутся после поражения России, как крестьянские "мобики" в 1917 году вернулись с винтовками в Петроград, тогда в России возникнет настоящий социальный взрыв и революционная ситуация. Когда их еще больше поляжет в украинских полях, и Россия потерпит поражение, вернувшиеся "мобики" с удовольствием пойдут пограбить Рублевку. Найдутся у них замечательные лидеры и проповедники и с удовольствием расправятся с этой властью", - считает он.

Также Пионтковский назвал три причины, почему Путин не сможет применить ядерное оружие против Украины.

Читайте также: