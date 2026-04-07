Россия использует соседние страны для ударов по Украине: Игнат озвучил список

Армия агрессора России использует Беларусь и другие соседние страны для пролета ударных беспилотников при атаке на Украину.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси, в частности. Это уже факт остается фактом. Неоднократно мы сообщали, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов», — подчеркнул Игнат.

По его словам, возможно, что на территории Беларуси есть вышки и ретрансляторы, которые могут помогать россиянам управлять своими средствами. Игнат подчеркнул, что во время атак на западные области Украины часто происходил «пролет дронов один за другим прямо по границе с Беларусью».

«Чтобы сделать их более устойчивыми к подавлению РЭБ, чтобы больше средств пролетало, противник, вероятно, может использовать помощь собственно соседнего государства, чтобы дроны долетали беспрепятственно», — добавил представитель Воздушных сил.

В то же время Игнат подчеркнул, что нет информации о том, какие именно пункты управления есть в Беларуси.

На днях издание Forbs опубликовало материал о том, что якобы на территории Беларуси началось строительство баз для ударов дронами. большой дальности. По данным Reuters, Кремль планирует построить в соседней республике четыре таких станции.

Впрочем, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил: информация в СМИ, что Россия строит базы для атак в Беларуси, не соответствует действительности. По его словам, Forbes неправильно интерпретировало заявление президента Владимира Зеленского об уничтожении четырех пунктов управления БПЛА в Беларуси.