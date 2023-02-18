Россия использует тактическую авиацию и запускает ракеты – Ермак

Россия в очередной раз совершает ракетную атаку по территории Украины.

Россия утром 18 февраля атакует города Украины ракетами. В большинстве городов Украины продолжается воздушная тревога.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия использует тактическую авиацию и запускает ракеты по территории Украины.

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", — говорится в сообщении.

Ракетная атака 18 февраля

Утром 18 февраля в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно о шести ракетах "Калибр" в воздушном пространстве.

В Хмельницком прогремели два взрыва.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

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