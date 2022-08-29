Россия использует тактику Ирана, чтобы воспрепятствовать инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС — ISW

Россия внедряет стратегию, которую использовал Иран: пытается манипулировать и, возможно, хочет задержать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС в ближайшем будущем.

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщил об этом в своем отчете.

27 августа стало известно, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран" для посещения Запорожской АЭС на следующей неделе для наблюдения.

В частности, из списка исключены Соединенные Штаты и Великобритания, которые Россия считает несправедливо предвзятыми.

В ISW также отметили, что по данным источников, российские спецназовцы пытают работников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали о нарушении безопасности инспекторам МАГАТЭ, что российские власти пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников на станции и что оккупационные власти начали сбор подписей жителей Энергодара с требованием прекратить украинские обстрелы для предоставления доступа инспекторам.

Манипулирование национальностью инспекторов и нападки на "справедливость" осуществляемых Россией инспекций МАГАТЭ — это тактика, которую Иран давно использует, чтобы навредить таким инспекциям.

Тем временем находившихся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

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