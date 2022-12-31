Россия испытывает дефицит ракет, но показывает обратное: в ГУР объяснили тактику врага

Агрессорка Россия испытывает дефицит ракет. Впрочем, Москва всеми силами пытается показать обратное.

Об этом заявили представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Да, действительно, эти "Калибры", как горячие пирожки, изготавливаются и сразу идут на поддержку такой психологической операции, как террористическая атака по энергетической инфраструктуре. Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт ", – объяснил Юсов.

По его словам, во вражеской армии заканчиваются стратегические запасы. Они составляют уже менее 30% от общего числа в РФ.

Также представитель ГУР с помощью анекдота объяснил плохое положение оккупантов. "Ну, это как в старом анекдоте, когда Чапаев Петьке говорит: чтобы враг не догадался, что у нас закончились патроны, нужно постоянно стрелять. И, собственно, это сегодня и происходит с российским военно-промышленным комплексом. Там действительно запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного", в значительной степени израсходованы. И если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы — то они не отвечают потребностям на фронте".

Напомним, в Министерстве обороны России прокомментировали очередной обстрел территории Украины 29 декабря. В ведомстве заявили, что к рылатой ракете морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся никогда ".

Аналитики ISW объяснили, что стоит за циничными заявлениями Минобороны РФ. Отмечается, что они стали ответом Кремля на сообщение Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине.

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