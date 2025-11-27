Россия испытывает новую тактику: "Шахеды" начали охотиться на украинскую авиацию

Российские «Шахеды» охотятся на украинскую авиацию

Россия испытывает новую тактику на поле боя — использует взрывные дроны-камикадзе Shahed для охоты на украинские самолеты и вертолеты прямо в воздухе. Это изменение тактики является попыткой Москвы подавить противовоздушную оборону и воздушные силы Киева, активно задействованные для сбивания российских дронов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко в комментарии Business Insider.

Оператор-управляемые «Шахеды»

По словам Мироненко, Россия постоянно тестирует новые возможности для глубоких ударов. Речь идет как о «новых модификациях Shahed, так и совершенно других моделях». Среди новых тактик — использование оператор-управляемых дронов Shahed вблизи линии фронта, связь с которыми поддерживается через антенны, размещенные на оккупированных территориях Украины, РФ или соседней Беларуси.

"Противостоять таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться поразить наши самолеты или вертолеты в воздухе", - пояснил Мироненко.

До сих пор украинские военно-воздушные силы, включая истребителей и вертолетов, играли ключевую роль в сбивании российских дронов. Новая тактика Москвы, направленная на поражение авиации дронами, очевидно, является попыткой снизить эффективность украинского ПВО.

Новый Shahed-107 на фронте

Традиционно российские «Шахеды» использовались для ударов по городам и гражданской инфраструктуре вдали от линии фронта. Однако, как подтвердило Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, Россия начала активно использовать новые иранские дроны Shahed-107 для ударов по позициям на передовой.

ГУР сообщило, что Shahed-107 имеет размах крыльев около 3 метров, хвостовые стабилизаторы крестообразной формы и корпус из углеродного волокна. Один из обнаруженных дронов был оснащен 15-килограммовой мощной фугасной боеголовкой. По оценкам, операционный радиус этого дрона составляет 300 км.

Ассиметричные ответы Киева

Юрий Мироненко подчеркнул, что украинские защитники способны реагировать на угрозу новых российских вооружений и делать это очень быстро. Однако детали контрмер не разглашаются из соображений безопасности, чтобы враг не смог понять природу противодействия.

Следует отметить, что Украина активно развивает собственные асимметричные ответы. Например, недавно Силы специальных операций Украины сообщили о первом в истории успешном случае, когда украинский дрон сбил в воздухе российский вертолет Ми-8.