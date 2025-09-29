Российский военный / © gettyimages.com

Российская армия сталкивается с проблемами обеспечения и дефицитом военных на нескольких участках фронта. В частности, оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области, у них есть логистические трудности под Покровском и они страдают от недостатка живой силы на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на фронте на севере Украины

По данным аналитиков, украинские подразделения удерживают позиции или даже продвигаются на севере Сумщины. Опубликованные 27 сентября видео с геолокацией опровергают заявления Кремля о якобы захвате территорий вблизи Андреевки — ВСУ там остаются на своих позициях.

28 сентября россияне пытались наступать в Харьковской области и возле Великого Бурлука, однако безуспешно. На Купянском и Боровском направлениях также нет продвижения, зато оккупанты достигли определенных сдвигов под Лиманом.

Представитель украинской бригады сообщил, что поселок Заречное остается под контролем ВСУ, хотя россияне месяцами пытаются проникать туда малыми группами. По словам спикера, из пяти вражеских военных, которые идут в рейд, трое погибают от ударов дронов, один получает ранения, а еще один исчезает. Часть российских солдат прячется в Торском и Заречном, ожидая снабжения, однако вместо провизии командование часто присылает им флаги для съемок пропагандистских видео.

Центральный и восточный участки фронта

На Северском и Покровском направлениях атаки врага в районах Константиновки, Дружковки и Доброполья не принесли результатов.

По словам военного спикера с Покровского направления, российская пехота штурмует позиции ВСУ малыми группами по 1-2 раза в сутки. Дальность ударных беспилотников РФ увеличилась, что создает дополнительные угрозы для украинской логистики. В то же время у самих оккупантов на этом участке также наблюдаются проблемы со снабжением.

Южные регионы

Российским войскам удалось немного продвинуться на Новопавловском направлении. Представитель группировки войск «Днепр» полковник Виктор Трегубов объяснил, что враг пытается обходить украинскую оборону малыми группами и закрепляться в мелких селах Донецкой и Днепропетровской областей. Он отметил, что открытая местность затрудняет наступление и уже в ближайшее время, когда с деревьев начнут опадать листья, россиянам будет трудно находить укрытия.

Также, по словам Трегубова, российское командование вынуждено передислоцировать части с востока и юга на другие участки, что свидетельствует о недостатке личного состава.

В Запорожской и Херсонской областях враг также не достиг успеха и остался на прежних позициях.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российское командование адаптирует тактику к похолоданию и готовит штурмовые группы для наступления «по-новому». Самая масштабная перегруппировка происходит на Приднепровском и Херсонском направлениях. Оккупанты также активно ротируются на островах, применяя имитационный дым для прикрытия. Силы обороны Украины следят за этими изменениями.

Добавим, накануне военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Новопавловском направлении (на стыке Днепровской, Донецкой и Запорожской областей) зафиксировано самое глубокое проседание линии фронта. По его данным, российские войска продвинулись примерно на 2 км в сторону Успеновки и Новогригорьевки (к окраинам села), а также движутся от Березовки на Орестополь. Мирошников подчеркнул, что продвижение врага продолжается стабильными темпами и пока не приостановлено, несмотря на кадровые изменения в российском командовании.