Россия истощила арсенал ракет: в ISW рассказали, стоит ли ожидать новых массированных атак

Оккупантам будет трудно поддерживать темп своей кампании.

Армия Российской Федерации истощила свой арсенал, нанося массированные ракетные удары по территории Украины. Вероятно, Москве понадобятся месяцы, чтобы собрать необходимое количество высокоточного оружия для новых атак.

Об этом сообщается в американском Институте изучения войны (ISW).

"Российские войска значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери авиации. Именно поэтому им будет трудно поддерживать темп своей кампании против украинской инфраструктуры", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что атакой на украинские энергетические объекты президент-диктатор Владимир Путин пытается выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, требующим эскалации.

Впрочем, критика в адрес главы Кремля будет расти. В ISW отмечают, что это будет происходить на фоне понижения темпов кампании.

"Российские войска, вероятно, сохранят способность нанести ущерб украинской критически важной инфраструктуре и нанести ущерб украинским гражданским лицам зимой, но вряд ли смогут нанести решающий и длительный ущерб", — отмечают американские специалисты.

Как сообщалось, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвал американского президента Джо Байдена передать Киеву вооружение. Маккол сделал свое заявление на фоне того, что агрессорша Россия приняла решение об отводе войск из Херсона на левый берег.

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