Россия истощилась на Авдеевке — британская разведка о том, что будет дальше

На прошлой неделе российские войска взяли под контроль Авдеевку Донецкой области и расположен рядом коксохимзавод. Рояне могут попытаться расширить свой территориальный контроль за пределы города, однако в настоящее время им не хватает боеспособности.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

"По всей вероятности, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им понадобится период отдыха и перевооружения. В ближайшие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки", — предполагает разведка Британии.

В ведомстве напомнили, что и Авдеевка, и коксохим, которые захватили оккупанты, были очагами ожесточенных боев с октября 2023 года и находились на линии фронта с 2014 года. Теперь украинские силы отошли на оборонные позиции к западу от Авдеевки.

Захват Авдеевки: что будет дальше

Глава Кремля Владимир Путин получил новое окно возможностей и не остановится на Авдеевке. Зайдя в город, враг сразу начал массированное наступление на пяти участках фронта. Вооруженные силы Украины вынуждены сдерживать все новые и новые наступления врага даже там, где еще полгода назад шли в собственное наступление. В Институте изучения войны (ISW) уже назвали причины и предположили, что попытается захватить РФ дальше и на что реально способен Путин.

Детальнее — в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина TSN.ua.

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