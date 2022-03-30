Россия из артиллерии обстреляла Лисичанск: тяжело ранены двое детей

С большой вероятностью, по словам врачей, детей ждет ампутация обеих нижних конечностей.

В результате артиллерийского обстрела в Лисичанске была ранена целая семья, среди них двое детей. Это уже второй "тяжелый" обстрел за день.

Об этом 30 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Гораздо более трудная ситуация с детьми. Они находятся в местной больнице.

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"У дочери 2020 года рождения — огнестрельное осколочное ранение брюшной полости, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения по размножению обеих стоп и обеих голеней", — написал Гайдай.

С большой вероятностью, по словам врачей, детей ждет ампутация обеих нижних конечностей.

Напомним, что в Лисичанске Луганской области российские оккупанты обстреляли детский сад, который удалось отремонтировать в прошлом году.

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