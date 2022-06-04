Россия из артиллерии обстреляла несколько сел в Черниговской и Сумской областях – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте.
Так, в течение 101 дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.
В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области и Стариков и Катериновку Сумской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июня.
В сообщении отмечается, что на Северском направлении враг не производил активных действий и не создавал ударные группировки.
Тем временем на Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.
Напомним, на полное разминирование украинских территорий понадобится до 10 лет. В настоящее время заминированными остаются около 300 тысяч квадратных километров украинских земель.
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