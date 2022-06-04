Россия из артиллерии обстреляла несколько сел в Черниговской и Сумской областях – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте.

Так, в течение 101 дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.

В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области и Стариков и Катериновку Сумской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июня.

В сообщении отмечается, что на Северском направлении враг не производил активных действий и не создавал ударные группировки.

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

Напомним, на полное разминирование украинских территорий понадобится до 10 лет. В настоящее время заминированными остаются около 300 тысяч квадратных километров украинских земель.

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