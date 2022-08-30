Россия из артиллерии ударила по центру Харькова: минимум 5 человек погибли, 7 ранены

Пять человек погибли, еще семь ранены.

Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии. По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах", — написал он.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, минимум пять человек погибли, еще семь ранены.

"Есть вероятность новых прилетов. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

Терехов добавил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.

Напомним, вчера, 29 августа, Николаев подвергся массированному обстрелу 16 зенитными ракетами С-300, который привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. В результате чего два человека погибли и 24 получили ранения.

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