Россия из авиации ударила в жилой дом Харькова: что известно об атаке (фото)

На месте работают все соответствующие службы.

Ночью враг атаковал Харьков, попал в многоэтажку. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС и мэр города Терехов.

"В результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна. Предварительно ранения получили семь человек, из них один — ребенок. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

На месте попадания работали психологи, оказывавшие необходимую помощь людям.

"Имеем информацию о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушку 16-ти лет", — уточнил мэр Игорь Терехов.

Есть и более подробная информация о вечерних обстрелах:

количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском

разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и четыре авто

На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.

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