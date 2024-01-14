Россия из-за колоссальных потерь техники возле Крынок привлекла танковый полк для ее эвакуации – Forbes

Оккупационной армии России для эвакуации своей поврежденной техники под Крынками Херсонской области выделили 17-й танковый полк. Это свидетельствует об интенсивности российских утрат.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, в середине 2023 года Кремль сформировал новую полевую армию вокруг 70-й механизированной дивизии, объединив три механизированных полка — 24-й, 26-й и 28-й – с артиллерийской бригадой и 17-м танковым полком.

Уже в сентябре новая 18-я общевойсковая армия передислоцировалась на левый берег Днепра в Херсонской области, где столкнулась с 35-й бригадой морской пехоты Украины, которая переправилась через Днепр и закрепилась на плацдарме в Крынках на украинском берегу.

Сейчас 17-й танковый полк РФ отвечает за эвакуацию десятков единиц техники, утраченной россиянами во время неудачных попыток выбить украинских морских пехотинцев из Крынков в Херсонской области.

"17-й танковый полк 70-й мотострелковой дивизии уже две недели пытается эвакуировать поврежденную и неподвижную бронетехнику из активной зоны боевых действий в районе Крынок", — отмечает Украинский центр оборонных стратегий.

Эта эвакуация привлекает как обычные ремонтные и эвакуационные подразделения, так и 2 танковый батальон полка.

"То, что целый танковый полк с потенциально десятками танков T-90, посвященный задачам эвакуации, говорит об интенсивности российских потерь вокруг Крынок", – пишет издание.

За три месяца неудачных контратак из-за украинских зон уничтожения дронов и артиллерии, а также из-за мин, которые дроны сбрасывают ночью, 18-я общевойсковая армия и другие формирования на Херсонщине потеряли по меньшей мере 163 единицы техники. Украинские силы потеряли только 33 единицы техники, в основном на правом берегу Днепра.

"Не все потери являются полным списанием... если россиянам удастся восстановить огромные корабли и отправить их на ремонтные предприятия. Усердие, с которым украинские бригады восстанавливают собственные поврежденные машины, объясняет, почему, например, почти все украинские 21 Leopard 2A6 немецкого производства получили повреждения, но, может быть, половина из них все еще в строю", — пишет Forbes.

Напомним, в районе Крынок россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных. Оккупанты пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.

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