Россия из-за нехватки вооружения отправляет на войну музейные экспонаты — CNN

Армия РФ потеряла более 1900 танков с начала вторжения в Украину.

Российские захватчики из-за недостатка вооружения опрокидывают на линию фронта старые советские танки Т-55, однако они могут оказаться еще эффективными.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что модель танков была впервые принята на вооружение Красной армией Советского Союза в 1948 году.

"До этого момента было три очень отличных типа танков, легкие, средние и тяжелые, выполнявшие разные роли на поле боя. С середины 50-х и дальше существовала эта концепция, которая пыталась создать танк, который мог бы все понемногу, и который стал известен как основной боевой танк", — сказал он.

По словам, историка Джона Делани, старшего куратора Имперского военного музея в Даксфорде, это первый основной боевой танк, который использовал Советский Союз в эпоху холодной войны.

Делани считает, что значительное их количество стоит в сараях и ждет перенастройки.

Снимки, сделанные 21-22 апреля, показывают, что Россия вывозила десятки танков со склада на базе в Арсеньеве на Дальнем Востоке страны. В апреле западные официальные лица сообщили CNN, что зафиксировали старый танк у линии фронта.

По данным издания, Россия потеряла более 1900 танков с начала вторжения в Украину, что составляет почти две трети от первоначальных запасов около 3000.

"Они производят несколько новых танков, они все еще производят Т-90, но в (необходимом) масштабе им нужно большее оборудование, чем они могут выработать, поэтому они полагаются на все более старые танки, чтобы компенсировать это", — пишет издание.

Директор программы обороны Тревор Тейлор отмечает, что санкции Запада также замедляют производство оружия в России.

"Одна из вещей, для которых вы, очевидно, можете использовать этот (танк – ред.), если вы пытаетесь избежать боя между танками и танками, это закопать их на оборонных позициях, поставить танк в яму, чтобы вы могли видеть только башню, тогда их можно использовать для защиты линии фронта от контратаки", — добавил он.

Добавим, в армии РФ есть еще немало техники, в частности после Харьковской операции, когда было уничтожено много более новой техники.

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