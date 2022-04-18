Россия из-за санкций не сможет производить новое вооружение — Зеленский

В целом, в стране скоро начнут заканчиваться ракеты.

Каждый день российские военные обстреливают Украину ракетными установками. Впрочем, запасы скоро закончатся, а из-за санкций страна не сможет их пополнить.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий подчеркнул, что если против страны-агресса будут введены еще более жесткие санкции, то РФ не сможет восстановить ракетный потенциал.

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"Завершается 54-й день нашей обороны против российского вторжения. Российская армия не сбавляет темпов использования ракет против Украины. Хотя уже должна была осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это. А когда будут закрыты еще и все лазейки, которые используются для обхода санкций и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения — восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным", — отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что Россия вообще не сможет производить новое вооружение: ни артиллерию, ни самолеты, ни вертолеты, ни крейсеры.

"Российские ракетные удары приводят только к одному – ракетной самодемилитаризации РФ. Похожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями. Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России. Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуации как-то принципиально. Если оценивать их все вместе, то вывод будет таков – это стратегическая нелепость", — добавил президент.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно": обращение Зеленского за 18 апреля

Напомним, в этом же видеообращении Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Там находится значительная часть армии РФ.

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