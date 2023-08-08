Россия из-за войны опустошила крупнейший склад советской бронетехники на 40% — СМИ (фото)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия сняла с хранения более 40% старых советских танков и бронетранспортеров, хранившихся на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки.

"Вагжаново" располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км.

Как пишут журналисты, за пять месяцев до полномасштабной войны – в сентябре 2021 года – в "Вагжаново" под открытым небом хранилось почти 3840 единиц бронетехники. Уже через восемь месяцев войны – в ноябре 2022 года – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 – около 2270.

Россия опустошила самый большой склад советской бронетехники/Фото: Военный Осведомитель

Россия опустошила самый большой склад советской бронетехники/Фото: Военный Осведомитель

Россия опустошила самый большой склад советской бронетехники/Фото: Военный Осведомитель

Таким образом, за это время из базы было вывезено 1570 или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая часть (32%) вывезена после объявления мобилизации в конце 2022 года.

В "Вагжаново" техника хранилась главным образом под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 года видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие видимые со спутника следы повреждений. Аналогичные признаки можно наблюдать у примерно половины оставшейся техники на базе до мая 2023 года. На территории базы размещено 10 ангаров, которые, по расчетам The Moscow Times, позволяют разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших военнослужащих базы "Вагжаново" The Moscow Times обнаружили несколько крупных снимков хранящихся там танков. Опрошенные военные эксперты опознали в них танки Т-62, выпускавшиеся в СССР с 1962 по 1975 год.

По данным нидерландского военно-аналитического проекта Oryx, к лету 2023 года Россия потеряла в войне с Украиной более 2000 танков. Но расконсервированная техника используется не только для восполнения потерь бронетехники, но и для замены паллиативной артиллерии.

"Кроме того, с танков из запаса можно снимать стволы и трансмиссии для капитального ремонта действующих танков и для восстановления других снимаемых с хранения танков", — пишет издание.

Напомним, общие боевые потери России в войне против Украины на 8 августа достигли ориентировочно 250 800 военных.

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