"Россия изменила стратегию и планы. Но это не означает остановки войны": Ермак рассказал о действиях врага в интервью CNN

"Россия изменила стратегию и планы. Но это не означает остановки войны": Ермак рассказал о действиях врага в интервью CNN

Заявление РФ о том, что они якобы уводят свои войска по некоторым направлениям, не соответствует действительности. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит отвода войск.

Украина нуждается в поставках как можно больших объемов оружия, ведь наша страна ежедневно платит очень высокую цену, защищая в борьбе против агрессора ценности демократического мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью ведущей международной журналистке американской телекомпании CNN Кристиан Аманпур.

Андрей Ермак отметил, что Украина не видит реального подтверждения заявлений России по отводу войск по отдельным направлениям фронта.

"Мы считаем, что они изменили стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает окончания войны. Я могу сказать, что ситуация остается довольно сложной. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо", – сказал он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что в катастрофическом положении находится Мариуполь, где люди умирают без еды и воды, а россияне не разрешают им покинуть город.

"Россияне не разрешили жителям покинуть город. Российские войска вывезли тысячи горожан в Россию", – заметил Андрей Ермак.

По его словам, катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.

"Наша украинская позиция очень открыта и очень прозрачна: мы хотим остановить эту войну, мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – отметил руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак подчеркнул, что украинская делегация продолжает трудные переговоры с россиянами, и проведение встречи в Стамбуле является подтверждением такого диалога.

"Я могу сказать, что у нас есть очень принципиальные позиции, и мы не хотим идти на какие-либо компромиссы, касающиеся нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета. Мы готовы продолжать обсуждение, наша делегация работает круглосуточно семь дней в неделю в видеоформате. Вчера это произошло вживую. У меня есть небольшой оптимизм по этому поводу. Мы продолжаем этот разговор", – сказал Ермак.

Андрей Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский в своих обращениях в парламенты стран мира отмечает необходимость увеличения объемов поставки оружия Украине.

Он также добавил, что Украина нуждается в оружии для продолжения нашей борьбы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и России продвинулись в переговорном процессе, поэтому стороны близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров.