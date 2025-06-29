Россия изменила тактику атак дронами "Шахед": что угрожает Украине сейчас

Шахеды

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Иранские дроны Shahed, которые Россия активно применяет в войне против Украины, претерпели существенные модернизации. В ответ украинские силы перестраивают тактику противодействия, чтобы остановить новую волну угроз.

Об этом пишет Forbes.

Shahed-136, также известный по имени Geran-2, стал ключевым элементом российской стратегии воздушных ударов. Его преимуществами является низкая себестоимость, большая дальность полета и способность нести мощную взрывную нагрузку. С начала активного использования этих дронов Россия применяла его в массированных атаках по инфраструктуре, жилым кварталам и стратегическим объектам по всей Украине.

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Однако украинская ПВО оказалась не менее инновационной. Сочетание систем радиоэлектронной борьбы, мобильных групп огневой поддержки, а также зенитной авиации позволило эффективно сбивать или глушить большинство Shahed.

Впоследствии, когда традиционные схемы атак перестали быть эффективными, Россия прибегла к серьезным изменениям в тактике и конструкции дронов. Согласно украинским военным сводам, Shahed получили усиленное бронирование моторного отсека, что позволяет дрону выдерживать обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Раньше попадание в крыло или двигатель обычно приводило к уничтожению беспилотника. Однако теперь топливные баки были перемещены в корпус, что также повысило его живучесть. Дополнительно в некоторых вариантах появилась новая угроза — суббоеприпасы, которые дрон может сбрасывать во время полета. Такой подход позволяет поражать не только цель, но и значительную площадь вокруг нее, включая личный состав и легкие укрепления.

Украинские военные уже сообщали, что эти новые дроны действуют иначе: их полет может пройти незаметно, а взрыв происходит с задержкой через 20 минут после исчезновения с радаров.

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Не менее опасна и новая тактика запуска. Российские силы начали запускать Shahed в парах: один летит низко и привлекает внимание средств ПВО, а другой — на высшей траектории, что позволяет ему незаметно преодолеть зону обнаружения и приблизиться к цели. Это создает значительные затруднения для выявления и поражения обеих целей одновременно.

В то же время, Shahed теперь нередко сопровождаются другим видом беспилотника — Lancet. Этот компактный дрон имеет задачу выявить и поразить мобильные противодроновые группы ВСУ, обычно первыми уничтожающими Shahed. Удар Lancet позволяет Shahed пройти с меньшими рисками и с большей вероятностью добиться заданной позиции.

25 июня 2025 года, по официальной информации Воздушных сил Украины, Россия выпустила 71 беспилотник, из которых 32 были уничтожены, 20 заглушены, но 19 достигли своих целей. Это один из самых высоких показателей прорыва вражеских дронов за последние месяцы.

В ответ ВСУ уже адаптируют свои системы. Вероятно, модифицируются и алгоритмы радарного обнаружения, чтобы устранить эффект «маскировки» одного дрона другим. Также наземные группы корректируют свои платформы для меньшей уязвимости к Lancet, а технические подразделения работают над созданием более мощных средств поражения, в частности высокоточных крупнокалиберных винтовок для перехвата дронов на высоте.

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Отдельно стоит отметить стратегическую работу по уничтожению инфраструктуры производства дронов. Украинские силы недавно нанесли удар по одному из заводов, где производятся или модифицируются Shahed, что может временно снизить темпы их поставки.

Таким образом, война беспилотников на украинском фронте выходит на новый уровень. Россия стремится усовершенствовать свое оружие, а Украина быстро адаптируется, меняет тактику, модернизирует системы обороны и внедряет новые технологии. Это противостояние становится не просто элементом боевых действий, а индикатором технологического превосходства сторон в современной войне.

Напомним, Россия значительно нарастила производство беспилотников-камикадзе Shahed-136, чтобы поддерживать ночные атаки по Украине. Центром производственной мощности стала специальная стремительно расширяющаяся зона «Алабуга» в Татарстане.

По данным расследования, над производством этого арсенала «для террора и разрушений» работают сотни молодых африканских девушек из Мали, Уганды, Камеруна, Зимбабве и других стран. Чтобы решить проблему дефицита рабочей силы из-за военных контрактов россиян, ОЭЗ набирает иностранцев 18–22 лет с минимальной подготовкой — достаточно знать около 100 российских слов и иметь паспорт.

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