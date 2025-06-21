Россия изменила тактику атак: Криволап объяснил, какое оружие будет в приоритете

Россия изменила тактику ударов по Украине и применяет меньше ракет и больше дронов

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Российские оккупационные войска изменили тактику своих массированных ударов по Украине, уменьшив использование крылатых и баллистических ракет. В дальнейшем главный акцент они будут делать на другое оружие, в частности модернизированные ударные дроны.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью «24 каналу».

Снижение ракетных возможностей и новая тактика ударов

Как рассказал эксперт, на сегодняшний день Россия имеет существенно меньше возможностей для применения стратегической авиации, что можно объяснить уменьшением ее количества. К примеру, во время массированной атаки 17 июня враг использовал только ракеты Х-101.

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Криволап напомнил, что ранее россияне могли запускать около 90 единиц Х-101, однако украинская система ПВО успешно сбивает 90-95% этих ракет.

«Россияне решили, что дешевле будет модернизировать „Шахеды“ и изменить тактику нанесения ударов, сделав основную нагрузку именно на них», — пояснил авиаэксперт.

По словам Криволапа, во время массированных атак враг теперь концентрированно запускает «Шахеды» в одном направлении, а затем добавляет около 10 крылатых ракет и наносит удар баллистикой — «Кинжалом» или «Искандером».

Производственные мощности ВПК России

Пока эксперты, если Россия привлечет 25 тысяч северокорейских рабочих к производству дронов, то уже за полгода они смогут производить значительно больше боевых дронов, чем сейчас.

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«Цифра 25 тысяч рабочих — очень большая. Если они будут даже работать в три смены, это будет масштабное предприятие по производству дронов», — подчеркнул Константин Криволап.

Он добавил, что для такого количества работников требуется большой промышленный комплекс. Для сравнения, в Украине крупные предприятия обычно имели 10-15 тысяч человек. Поэтому 25 тысяч северокорейцев это значительное количество для развертывания массового производства «Шахедов».

Напомним, враг начал использовать новый разведывательный БПЛА. Этот дрон внешне похож на «Шахед» и способен передавать видео на расстояние более 50 км.