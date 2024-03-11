Россия изменила тактику атаки по Одессе: Кипер предупредил об опасности

Кипер призвал людей не игнорировать тревогу и спускалась в укрытие.
В ночь на 11 марта Россия нанесла удар дронами по Одесской области. Эта атака была не похожа на предыдущие.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона.
По его словам, обычно оккупанты начинают запускать дроны с юга еще поздно вечером, где-то около 23:00. Однако в ночь на 11 марта они атаковали уже после полуночи.
Кипер призвал людей не игнорировать тревогу и спускалась в укрытие, поскольку дроны маневрируют между домами. Он напомнил трагические случаи, когда Шахеды залетали в квартиры.
Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала об особенностях ночного удара по Одесской области.
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