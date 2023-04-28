"Россия изменила тактику": эксперт о массированном ракетном обстреле Украины

Россияне, 28 апреля, около 4 часов утра атаковали Украину с самолетов стратегической авиации из региона Каспийского моря. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также 2 БпЛА.

Военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель рассказал, изменится ли стратегия врага.

Эксперт считает, что россияне уже сменили атаку.

“Она уже изменилась – 23 ракеты это меньше, чем они использовали. Ранее враг применял чуть ли не 100 ракет для массированного ракетного удара. Сейчас у россиян осталось не более 15% от бывших ракет. Поэтому они будут делать это не так часто, как это было раньше и не в столь большом количестве", — сказал он.

По словам Гетьмана, Россия имеет сегодня возможности производить такие ракеты, а именно 40 — максимум 50 ракет в месяц всех классов.

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"Это не значит, что будут ракеты какого-то одного класса по 50. Речь идет об общей цифре. Поэтому они накапливают их и совершают такие атаки, как мы увидели сегодня. Неоднократно мы говорили о том, что враг изменит тактику таким образом — учитывая, что ракет осталось небольшое количество, он будет выбирать какой-то один-два объекта и пытаться атаковать его. Именно так оно и происходит. Это не потому, что они так разумны, а потому что в них просто нечем стрелять", — резюмирую эксперт.

Добавим, российские кафиры в ночь на 28 апреля совершили очередной массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы раздавались в Николаеве, Умани, Днепре и Киеве.

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