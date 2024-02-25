Россия изменила тактику по обстрелам энергосистемы: министр сделал заявление

Россия изменила тактику по обстрелу энергосистемы Украины. Теперь оккупанты ежедневно атакуют энергетические объекты в некоторых регионах, чтобы повлиять на экономику страны.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля.

"Если прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блекаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику — атакуют определенные регионы, то есть энергосистему определенных регионов, в первую очередь, промышленных. То есть они через энергетику пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить самые большие производства", – пояснил министр.

Как пояснил Галущенко, россияне поняли, что не смогут нанести большой вред всей энергосистеме, поэтому изменили тактику.

"Важно то, что прошедшую зиму, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему — они по факту потерпели поражение", — отметил министр.

Напомним, россияне атаковали прифронтовую ТЭС, в результате чего пострадали 9 энергетиков.

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