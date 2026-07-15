Россия изменила тактику применения «Шахедов»: в чем опасность

БПЛА «Шахед» / © Associated Press

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Россия изменила тактику применения ударных беспилотников «Шахед», перейдя к системному использованию различных модификаций этих дронов в зависимости от поставленных задач.

Об этом пишет Forbes.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов («Флэш») сообщил, что после того, как украинские силы научились сбивать 92–96% бензиновых «Шахедов», их применение для ударов по глубокому тылу потеряло эффективность.

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По его словам, теперь российские войска все чаще используют для подобных атак реактивные модификации беспилотников.

В Forbes отмечают, что ранее массовые пуски Гераней приносили России все меньше результатов, поскольку Украина перестала тратить дорогие средства ПВО на уничтожение относительно дешевых дронов, а большинство из них перехватывали.

Теперь оккупанты, как утверждает издание, применяют другой подход, отводя каждой модификации беспилотника отдельную роль.

В частности, базовая модель «Герань-2» продолжает использоваться для ежедневных ударов вблизи линии фронта. По оценкам Forbes, российские войска запускают около 200 таких дронов в день.

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Журналисты отмечают, что эти беспилотники все чаще работают в составе скоординированных групп, используя mesh-сеть для обмена информацией между аппаратами. Это уменьшает зависимость от спутниковой навигации и повышает устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

В то же время, реактивные «Герань-3» и «Герань-4», по данным издания, применяются для ударов по важным целям в глубоком тылу Украины.

Перед такими атаками российские военные проводят многоэтапную разведку, чтобы уточнить местонахождение целей, определить уязвимые места и проложить маршруты полета с минимальным риском перехвата украинской ПВО.

В Forbes также отмечают, что реактивные беспилотники все чаще используются одновременно с крылатыми и баллистическими ракетами внутри комбинированных ударов.

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По данным издания, такие дроны уже применялись при атаках на суда в Одессе, авиационную технику и учебные объекты в Николаевской области, а также на нефтедобывающую инфраструктуру в Запорожской области.

Кроме того, журналисты утверждают, что Россия переориентирует производственные мощности на увеличение выпуска модели Герань-4, что свидетельствует об изменении подхода к использованию ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику воздушного террора Киева и пытается заставить украинцев бежать из столицы.

Мы ранее информировали, что пока наземная война зашла в тупик, судьба противостояния переместилась в небо, превратив зенитные ракеты Patriot в самый дефицитный и решающий ресурс для выживания Украины.

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