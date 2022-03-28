Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины: эксперт объяснил, зачем и чего ждать дальше

Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины: эксперт объяснил, зачем и чего ждать дальше

Испытав проблемы с логистикой из-за западных санкций, РФ пытается по мере своих сил устроить такое же в Украине.

Россия меняет тактику ракетных ударов и начинает бить по нефтебазам. Таким образом она хочет отрезать Украине возможность начать посевную кампанию, а также снабжение топливом крупных транспортных объектов.

Об этом на своей странице в соцсети написал эксперт Украинского института будущего, политолог Игар Тышкевич.

По его словам, РФ, испытав проблемы с логистикой из-за западных санкций, пытается в меру своих сил устроить это же в Украине. И это при том, что в стране начинается посевная и топливо с нефтебаз, по которым стреляют оккупанты, необходимо сельхозпроизводителям. К тому же, топливо необходимо и “Укрзализныце”, которая сейчас проводит эвакуацию местных жителей из горячих точек. Страдает также автотранспорт.

“На данный момент критического ущерба в масштабах страны РФ не нанесла. Но, давайте зададим себе вопрос — возможно ли гарантированное прикрытие всех крупных складов топлива? Очевидно, что Кремль пытается создать проблемы с обеспечением по линиям: Львов-Ровно-Житомир-Киев и Луцк-Ровно-Житомир-Киев. Это попытка обезопасить свою Полесскую группировку от мощного флангового удара со стороны Житомира и Овруча. Точнее оттянуть момент такого удара”, — отметил политолог Игар Тышкевич.

Он также отметил, что Украина и РФ являются прямыми конкурентами на мировых рынках по пшенице. В результате чего оккупанты также впоследствии могут атаковать склады с продовольствием, добавляет политолог.

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