Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: авиаэксперт рассказал детали

Российские войска активно применяют ракеты с баллистической траекторией, которые труднее перехватывать. Это подтверждают последние атаки.

Российские войска во время ночных атак начали менять тактику нанесения ракетных ударов, используя новые методы для усложнения работы украинского ПВО.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, враг сначала запускает ударные дроны "Шахед", а уже потом – крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, россияне увеличивают количество крылатых ракет, запускаемых с тактической авиации – в частности, X-59 и X-69.

"Большинство ракет летели в одну точку, что усложняло работу средств ПВО. Уменьшилось стратегической авиации с использованием ракет Х-101 и Х-555, но враг активно использует остатки "Калибров" с кораблей Черноморского флота и добавляет баллистические ракеты", — объяснил Храпчинский.

Эксперт отметил, что российские войска активно применяют ракеты с баллистической траекторией, которые труднее перехватывать. Это подтверждают последние атаки.

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"Украине нужно существенно увеличивать наличие таких систем ПВО как Patriot и SAMP-T", — подчеркнул он.

По его мнению, Кремль отдает себе отчет в высокой стоимости применения стратегической авиации и дальнобойных ракет, а также укреплении украинской ПВО, в частности, благодаря появлению F-16.

"Появление F-16 позволяет нам оперативно перехватывать крылатые ракеты в воздушном пространстве, поэтому сейчас основной упор россияне делают на удары по прифронтовой и пограничной зоне, где больше уязвимых мест", – объяснил Храпчинский.

Он также добавил, что оккупанты активно ищут системы ПВО на этих территориях, чтобы нанести по ним удар.

Напомним, что в ночь 11 февраля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования и беспилотниками. Россияне выпустили до 19 ракет и 124 БпЛА Shahed, а также дронов-имитаторов других типов. ПВО сбило 55 дронов.