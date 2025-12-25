Россия изменила тактику ударов по Украине: эксперт объяснил, что за этим стоит

Беспилотник / © ТСН

В 2025 году россияне существенно скорректировали стратегию воздушных атак по территории Украины. Враг отказался от распыления сил на все регионы одновременно и перешел к тактике концентрированных ударов по конкретным областям.

Об этом заявил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук для «24 Канала».

По словам военного, главное отличие атак 2025 года состоит в избирательности. Россияне перестали запускать небольшое количество дронов или ракет по всей карте Украины, вместо этого они выбирают одну-две области и методически наносят удары именно туда.

«В 2025 году Россия перестала массированно избивать по разным регионам Украины. Они все реже запускают по несколько дронов на большинство регионов. Сейчас они взялись конкретно в области», — подчеркнул Ткачук.

Эксперт очертил хронологию этого изменения тактики:

Сначала под прицельным огнем были прифронтовые зоны.

Впоследствии враг переключился на север Украины (Черниговщина, Сумщина, Харьковщина).

Эпицентром стала Одесщина и западные регионы.

Киев остается приоритетной целью по умолчанию.

Какая цель ударов по Одессе и западу

В случае атак на юг, в частности на Одесскую область, агрессор преследует комплексные цели. Кроме привычного террора гражданского населения, россияне пытаются разрушить логистические цепочки.

«Оккупанты отдельно работают по Одесщине, где пытаются выбить логистику между северной и южной частью», — отметил офицер.

Еще одна важная цель новой тактики — психологическая. Уничтожая энергетическую и коммунальную инфраструктуру в конкретном регионе, враг стремится максимально дестабилизировать ситуацию в городе и подстрекнуть общественные настроения, провоцируя недовольство среди населения из-за отсутствия света и тепла.

Напомним, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил, что во время массированной атаки РФ 23 декабря 2025 г. основной удар пришелся на западные регионы Украины, что также свидетельствует об изменении тактики врага.

По его словам, Россия пытается растянуть возможности украинского ПВО, ища слабые места, в частности, через Чернобыльскую зону и Черкасскую область, используя усовершенствованные дроны типа «Шахед».

Эксперт подчеркнул, что такие действия носят террористический характер, ведь прежде всего страдает гражданское население, а также критическая и оборонная инфраструктура.