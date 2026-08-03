Россия изменила тактику ударов по югу Украины: на что теперь делает ставку враг

Реактивные БПлА

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Российские войска уменьшают количество обычных беспилотников и все чаще применяют реактивные дроны для ударов по Одессе, портовой инфраструктуре и гражданским судам. Ранее такие масштабы использования скоростных БпЛА не фиксировали, однако Силы обороны имеют средства для их уничтожения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя атаки РФ на украинские порты и коммерческие суда, двигающиеся по морскому коридору.

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Россия делает ставку на реактивные дроны

По словам Плетенчука, основным вызовом украинской противовоздушной обороны остается российская баллистика. В противодействии другим средствам поражения немаловажную роль играют количество и качество вооружения, а также опыт военных.

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«Такого массированного применения реактивных Шахедов до этого мы не видели, но они не являются чем-то, что невозможно остановить. Есть сбитие и такого типа дронов», — отметил спикер.

Он добавил, что российские войска сокращают использование обычных беспилотников, при этом увеличивая долю реактивных аппаратов. Именно на скоростные средства воздушного поражения противник делает ставку.

По словам Плетенчука, для противодействия атакам на юге Украины привлечены разные составляющие Сил обороны. В небе работают Воздушные силы и армейская авиация, а над морской акваторией — подразделения ВМС.

Спикер подчеркнул, что Россия пытается достичь преимущества благодаря количеству средств поражения. В то же время, наращивание украинских возможностей осложнено ограниченными ресурсами.

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"Если наращивать свой потенциал, что достаточно сложно, потому что мы ограничены в своих ресурсах, в какой-то момент мы вернемся к этому паритету", - сказал он.

Ситуация над Черным морем

Плетенчук отметил, что российская авиация продолжает действовать над Черным морем. Это позволяет противнику вести разведку, контролировать обстановку и создавать дополнительную опасность для гражданского судоходства.

По его словам, определенный паритет в воздухе над морем сохраняется уже продолжительное время. В то же время, важным результатом действий Украины стало то, что Черноморский флот РФ уже не может полноценно использовать свой корабельно-катерный состав.

Почему Россия рискует ремонтировать корабли

У российских сил есть возможности для ремонта поврежденных кораблей во временно оккупированном Крыму и Новороссийске.

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Однако, по словам спикера ВМС, постановка судов на ремонт создает для противника дополнительные риски. В таком случае корабли становятся неподвижными целями, которые силам обороны легче обнаружить и поразить.

Напомним, российские реактивные ударные беспилотники по сложности обнаружения и перехвата стали соизмеримы с крылатыми ракетами, а большинство традиционных средств противодействия Shahed против них неэффективны.

Ранее мы писали, что россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 Бандероль. Это может создать серьезные проблемы для украинского ПВО из-за неожиданности атак.

Кстати, украинские военные установили очередной высотный рекорд перехвата, уничтожив вражескую технику в небе, где обычно летают пассажирские лайнеры.

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