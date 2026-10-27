Россия изменила тактику ударов по западу Украины: Игнат раскрыл неожиданный трюк с дронами

Юрий Игнат

Реклама

Российские войска используют новые подходы для атак на западные области Украины реактивными беспилотниками. В частности, оккупанты могут уменьшать вес боевой части дронов, чтобы увеличить запас горючего и дальность полета. Такие аппараты уже не раз долетали до западных регионов.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Ранок.LIVE".

Реклама

По его словам, россияне уже производили запуски реактивных беспилотников в направлении мероприятия Украины, хотя пока они не были массовыми.

Реклама

«Уменьшение полезной нагрузки, то есть уменьшение боевой части, уменьшение другой полезной нагрузки позволяет реактивному двигателю лететь дальше на реактивной тяге, потому что он может взять больше горючего», — объяснил Игнат.

Таким образом, уменьшая вес взрывчатки или другого оборудования, оккупанты могут увеличивать дальность полета беспилотников и направлять их на более отдаленные украинские регионы.

Игнат также прокомментировал информацию о ретрансляторах на территории Беларуси, которые могут использоваться для поддержки связи с российскими дронами. Он сослался на сообщение представителя пограничников Павла Демченко, однако отметил, что не может однозначно подтвердить эти данные.

В то же время, представитель Воздушных сил подчеркнул, что российские беспилотники достаются западным областям не только с северного направления.

Реклама

«Вы видели, что и с юга тоже летят дроны через ту же Одесскую, Винницкую области. И дальше в сторону западных областей наших», – отметил он.

Отдельно Игнат рассказал о местах запуска российских БПЛА. По его словам, противник использует разные площадки, в том числе военные аэродромы, имеющие большую территорию, охрану и укрепление. Это позволяет организовывать запуск в условиях повышенной защищенности.

Украинская разведка отслеживает такие объекты, а Силы обороны неоднократно наносили по ним удары. Однако полностью нейтрализовать пусковые площадки сложно, поскольку русские войска способны перемещать технику и менять позиции.

«Они тоже сейчас не будут держаться на одном месте. Все может быть передислоцировано, изменена позиция», — подытожил Игнат.

Реклама

Массированные атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, в ночь на 27 октября Россия осуществила массированную атаку на Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. Основным направлением удара стал Киев, переживший с вечера 26 октября две волны обстрелов.

По данным Воздушных сил, россияне запустили 280 дронов, среди которых 69 реактивных, а также баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Украинская ПВО обезвредила 255 беспилотников и две ракеты. Попадание зафиксировали на 25 локациях, падение обломков – на 16.

В результате ударов по столице погибла 46-летняя женщина, еще 14 человек пострадали. Повреждены жилые дома, медицинские учреждения, торговые объекты и транспортная инфраструктура. В частности, пострадали Южный мост и метрополитен, из-за чего временно ограничили движение транспорта.

Утром 27 октября угроза новых атак сохранялась. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников, активности российской тактической авиации и опасности применения управляемых авиабомб в прифронтовых регионах.

Новости партнеров

Новости партнеров