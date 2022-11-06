Россия изменила тактику войны против Украины: у Зеленского назвали три новых пункта

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия изменила тактику войны против Украины. Государство-террорист начало акцентировать внимание на трех новых пунктах.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeDOM.

Михаил Подоляк отметил, что РФ после провала блицкрига начала строить свою тактику вокруг трех пунктов: перевела свою экономику на военные рельсы, ведет геноцидный тип войны, вбрасывает нарративы о тактическом ядерном оружии, "грязной бомбе" или взрыве на ЗАЭС.

"Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и измочить общественное мнение в самой Украине", — подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на наше государство. Российские оккупанты двинулись на Украину с севера, юга и востока. В Кремле хотели изменить законную власть в Украине и установить свой марионеточный режим.

Однако украинские защитники остановили наступление оккупантов и провели несколько успешных контрнаступлений — на севере Украины и в Харьковской области. Сейчас украинские защитники продолжают освобождать юг нашего государства.

Россия же от "взятия Киева за три дня" перешла к объявлению "частичной" мобилизации и покупке оружия у Ирана.

Сейчас российский диктатор Путин начал ядерную истерику и намекает на применение на войне против Украины ядерного оружия.

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