Россия изменила тактику воздушных атак: украинцев предупредили о новой угрозе

РФ сменила тактику / © ТСН

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Украинцам стоит готовиться к почти ежедневным воздушным тревогам из-за того, что Россия радикально пересмотрела подход к ракетным и дроновым атакам.

Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Мы — Украина«.

По его словам, российские войска сократили количество ракет, которые запускают одновременно с беспилотниками, однако значительно увеличили частоту атак. Если раньше воздушные удары были более масштабными, но случались примерно раз в 15-30 дней, то теперь атаки происходят практически ежедневно.

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«Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня», — отметил Алексей Гетьман.

Военный эксперт отметил, что такое изменение подхода связано с ограниченными ресурсами РФ. По данным украинской военной разведки, страна-агрессор сейчас способна производить примерно 150-160 ракет ежемесячно. Именно эти объемы и используются для регулярных атак, чтобы не истощить имеющиеся запасы.

Гетьман напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Россия имела около 4 150 ракет всех типов. Сейчас это количество сократилось более чем вдвое — примерно до 2 000 единиц. Однако, несмотря на потери, российская оборонная промышленность существенно нарастила производство, что позволяет Кремлю поддерживать постоянное ракетное давление на Украину.

Отдельно эксперт обратил внимание на изменение подхода к выбору целей для ударов. Если раньше Россия распределяла ракеты по разным регионам, то теперь пытается концентрировать огонь на ограниченном количестве точек — 1-2 областях или даже конкретных объектах. Цель такого подхода — перегрузить местную систему противовоздушной обороны и пробить ее защиту.

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«Налеты такие будут концентрироваться на нескольких регионах, возможно даже на 1-2 локациях. Чтобы туда летело как можно больше целей — и Шахедов, и ракет. И таким образом перегрузить нашу ПВО в том месте и попытаться достичь определенных результатов», — пояснил Гетьман.

Напомним, ранее мы писали о том, что этой ночью Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Из акватории Черного моря враг выпустил ракеты «Калибр», а с территории Пензенской области — Х-101 с бортов Ту-95МС. Наибольшие разрушения понесли Ивано-Франковск и область, также взрывы раздавались в Киеве, Харькове и регионе.