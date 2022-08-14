Россия изменит тактику ракетных обстрелов: военный эксперт предупредил об опасности

Россияне намерены запускать еще больше ракет за один раз, но паузы между обстрелами станут длиннее.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российское командование ищет пути повышения эффективности применения ракетного вооружения.

Коваленко отметил, что помимо дефицита ракет в РФ появилась еще одна проблема – ПВО Украины.

"Я неоднократно отмечал, что ПВО Украины сегодня одно из самых эффективных и боеспособных в мире, несмотря на то, что нашим ракетчикам приходится оперировать старой советской техникой. И это факт, а не бравада, поскольку украинские защитники воздушного пространства отработали алгоритмы противодействия практически всей номенклатуре ракетного вооружения РФ авиационного, морского и сухопутного базирования, получив не имеющий аналогов в мире опыт", – сказал эксперт.

Он добавил, что даже, до недавнего времени, неуязвимая и "не имеющая аналогов в мире", крылатая ракета "Калибр" сбивается украинской ПВО с вероятностью выше 90%.

"Единственная ракета пока недоступна высокому противодействию ПВО ВСУ – это Х-47М "Кинжал", – заявил Коваленко.

Однако, по его мнению, Х-47М "Кинжал" это искусственный, не серийный продукт, и этих ракет в России на вооружении менее 40.

"Особенно не настреляешься", – сказал эксперт.

Коваленко отметил, что в настоящее время применение ракет Х-101, Х-55, КР "Калибр", П-800 "Оникс", 9м723/9М728 и других одиночными пусками россияне не считают рациональными: одиночную или немногочисленную цель сбить легче, а расходы – миллионы долларов на воздух.

"Выход один – увеличивать количество одноразового пуска, для повышения преодоления ПВО. Но возникает другая проблема, исходящая из дефицита ракет и проблематичности их логистики их своевременной и регулярной доставки на аэродромы и базы. То есть, в ближайшее время мы сможем наблюдать увеличение пауз между обстрелами территории Украины, но при этом увеличение количественного одноразового пуска. Что примечательно, с каждым таким пуском будет, с одной стороны, увеличиваться сама пауза, с другой, уменьшаться количество доступных к пуску средств", – добавил Коваленко.

Напомним, стало известно, куда бегут кафиры с правого берега Днепра в Херсонской области.

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