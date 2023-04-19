Россия изо всех сил атакует на 4 направлениях: ВСУ за сутки отразили 40 атак врага – Генштаб

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 37 авиационных ударов. В частности, они применили 12 БпЛА типа "Шахед-136". 10 из них были уничтожены нашими защитниками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация в отдельных направлениях

Противник, ценой больших потерь, продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрилеча, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

направлении вражеских артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Большую Новоселку Донецкой области.

направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов.

Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 состава боеприпасов противника.

Что в оккупации

В селе Кабичевка Луганской области получено распоряжение оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для захватчиков на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение врага к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

Противник продолжает использовать гражданское население захваченных территорий как "живой щит". Так, в Скадовске Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.

Ранее в Генштабе прокомментировали вероятность возвращения воинам ВСУ 30 тысяч грн доплаты.

Напомним, британский министр обороны Уоллес заявил, что война в Украине может продолжаться еще в 2024-м.

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