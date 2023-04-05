Россия израсходовала свой стратегический запас высокоточных и дальнобойных ракет – ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия израсходовала свой стратегический запас высокоточных и дальнобойных ракет — "Калибров", Х-101 и баллистических "Искандеров".

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телеканала "Freeдом".

Он отметил, что у россиян на сегодняшний день недостаточно высокоточных дальнобойных ракет, "они фактически потратили стратегические запасы".

"Отмечаю: не все ракеты, а именно стратегический запас, который у них был. Я имею в виду дальнобойные и высокоточные ракеты, крылатые типа "Калибр", Х-101, а также баллистические "Искандер-М", которые противник использовал с самого начала войны в разных целях", – рассказал Игнат.

Он также проинформировал, что больше всего ракет — около 800 — Россия применила для атак по украинской инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору.

Спикер Воздушных сил отметил, что у врага еще есть небольшой запас таких ракет и он будет пытаться накапливать их, однако делать это очень непросто.

"Поэтому сейчас ищут новые методы нанесения ударов по Украине, новые виды вооружений", – сказал Игнат.

Он также обратил внимание, что враг стал чаще использовать управляемые (корректируемые) авиационные бомбы (КАБ).

"Вес таких бомб – 500 килограммов или 1,5 тонны. Вот это опасное оружие, которому нужно чем-то противостоять. Прежде всего, отгонять подальше российские самолеты от линии боевого столкновения или от государственной границы", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что Украина очень ждет системы Patriot и SAMP/T, чтобы усилить воздушное пространство. Но самый лучший инструмент, по словам Игната, – это истребители типа F-16.

Напомним, 3 апреля военный эксперт Олег Жданов предупредил об угрозе новой ракетной атаки по Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствует то, что в Черном море находятся российские ракетоносители с "Калибрами".

По оценкам военного аналитика, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, в России осталось около 15% дальнобойных и высокоточных ракет от количества, что было до вторжения. Так что враг реже будет устраивать ракетный террор мирного населения, и это не будут массированы атаки.

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