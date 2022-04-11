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Россия, как и нацисты, осуществляет политику истребления всего народа – Кислица в ООН

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Россия, как и нацисты, осуществляет политику истребления всего народа – Кислица в ООН

Постоянное представительство Украины при ООН

Кислица подчеркнул, что российским оккупантам Кремль разрешил убивать всех, кто считает себя украинцем.

Россия осуществляет политику истребления всего народа, взяв пример своих нацистских предшественников.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза, сообщает "Укринформ".

Кислица подчеркнул, что такого размаха зверств, которым сейчас подвергаются женщины и дети в Украине, не было с окончания Второй мировой войны.

"Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", — отметил постпред.

Кроме того, Кремль пытается скрыть свои военные преступления, распространяя ложь и уничтожая доказательства. К примеру, с целью сокрытия убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе российские войска разворачивают мобильные крематории для сжигания тел.

"Опять же легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами — ред.)", — заметил Кислица.

Напомним, что мир консолидировался в иске в Международный уголовный суд против России.

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