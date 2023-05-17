Россия как загнанная крыса: Подоляк объяснил причины ударов "Кинжалами" по украинской столице

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причины очередного террористического ракетного удара РФ по Украине в ночь на 16 мая, когда были применены ракеты "Кинжал".

Об этом он говорил в эфире телеканала Freedom.

По его словам, главной причиной этого бряцания "супероружием" является истерическое состояние, в котором теперь, после 15 месяцев безуспешной войны, находится военно-политическое руководство РФ. Мол, в Кремле чувствуют, что загнаны в тупик, паникуют и в отчаянии атакуют.

"Ненависть к украинцам настолько сильна, что не находит иной реализации, кроме попытки атаковать центры городов ракетами", — отметил Подоляк.

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Применение собственно "Кинжалов" он объясняет тем, что количество крылатых ракет, которыми государство-агрессор ранее атаковало критическую инфраструктуру украинских городов, исчерпывается.

Кроме того, считает советник главы ОП, Путин пытается "шокировать" страны Запада тем, что его "Кинжалы" все еще сверхсильное оружие, которое может справиться с новейшими системами противовоздушной обороны, в частности американскими Patriot, а также поднять этим моральный и боевой дух населения РФ на фоне неудач российской армии на фронте.

“Россия – это та страна, которая, как раненая и загнанная в угол крыса, будет пытаться укусить до последнего, пока не проиграет. Нельзя разрешить этому субъекту под названием Российская Федерация "не проиграть". Если они не пойдут на внутреннюю гражданскую войну, на внутреннюю трансформацию, то нас своей ненавистью они в любом случае уничтожат", – резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, в ночь на 16 мая захватчики запустили шесть ракет "Кинжал" по Киеву, и все они были уничтожены. Однако обломки ракет нанесли повреждения в нескольких районах столицы и ранили людей.

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