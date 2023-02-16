Россия капитулирует: бывший друг Путина описал, как закончится война в Украине

Сам Путин не будет подписывать пакт о капитуляции, это сделает некое коллективное правительство, прогнозирует Сергей Пугачев.

Война в Украине может завершиться только капитуляцией России с выплатой ею репараций и отказом от ядерного оружия. Капитуляцию будет подписывать какое-нибудь временное правительство, ведь президент РФ Владимир Путин предсказуемо откажется это сделать.

Такое мнение российский экс-банкир, экс-друг президента РФ Сергей Пугачев высказал в интервью главной редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

По прогнозу Пугачева, пакт о капитуляции будет подписывать российское временное правительство по немецкому сценарию образца 1945 года.

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"Конец войны может быть очень простым. То есть это может быть капитуляция: конечно, России, – которую никакой, конечно, Путин не будет подписывать; пакт о капитуляции. Это будет какое-то коллективное правительство, которое берет на себя все обязанности и обязательства и права подписывать такого типа... Какое-то временное правительство – назовем его так. То есть собственно по немецкому сценарию образца 1945 года", – выразил свое видение бывший друг Путина.

Однако для этого необходимы "определенные условия", добавил Пугачев. Так, он прогнозирует, что Россия будет выплачивать Украине репарации и откажется от ядерного вооружения.

"Это же не просто подписывают: "Все, извините, мы больше не будем", — а подписывают и говорят: "Смотрите. Мы будем выплачивать репарации". И основной момент: "Мы отказываемся вообще от ядерного оружия", – сказал бывший банкир.

Он отметил необходимость создания международной группы, которая и будет изымать у России ее ядерное оружие.

По мнению Пугачева, подписание капитуляции может происходить "где-то в Москве: допустим, в Кремле". В этом контексте он обратил внимание, что антипутинская коалиция по количеству стран превышает антигитлеровскую.

"То есть они должны где-то собраться. Они где соберутся? Конечно, в Кремле. Или если Кремль на тот момент будет, так сказать, подлежать реконструкции, то, возможно, где-нибудь в окрестностях", – предположил бывший друг президента РФ.

Напомним, ранее публицист и политолог Михаил Шейтельман выразил мнение, что у Путина единственная возможность сохранить жизнь и свободу – это скорая капитуляция в войне против Украины в обмен на гарантии безопасности от Запада. После поражения в войне неприкосновенность президента РФ не сможет гарантировать никто.

Добавим, президент Польши Анджей Дуда рассказал, что посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Заметим, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что у Путина нет шанса победить в войне и остаться у власти.

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