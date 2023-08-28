Россия кассетными боеприпасами обстреляла Донбасс: погибла 39-летняя женщина, много раненых (фото)

Оккупанты ударили по городу из РСЗО.

Российская террористическая армия в понедельник, 28 августа, кассетными боеприпасами обстреляла Торецк Донецкой области. Оккупанты убили 39-летнюю женщину и травмировали еще троих человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, российские террористы 28 августа в 18:00 кассетными боеприпасами с вероятно РСЗО обстреляли Торец Донецкой области. Оккупанты в собственном дворе убили 39-летнюю женщину.

Обстрел Торецкая 28 августа / Фото: Офис генерального прокурора

Еще три человека получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Также повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, Игнат назвал главную цель российских атак по Украине.

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