Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве: есть жертвы

Россияне обстреляли остановку общественного транспорта, есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", — написал Сенкевич.

Подробности обстрела и количество жертв устанавливаются.

Напомним, защитники Николаевской области требуют немедленной декоммунизации в городе.

Читайте также: