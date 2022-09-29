Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве: есть жертвы

Российские оккупанты 29 сентября снова обстреляли Николаев.
Россияне обстреляли остановку общественного транспорта, есть жертвы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", — написал Сенкевич.
Подробности обстрела и количество жертв устанавливаются.
Напомним, защитники Николаевской области требуют немедленной декоммунизации в городе.
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