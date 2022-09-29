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Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве: есть жертвы

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Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве: есть жертвы

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Российские оккупанты 29 сентября снова обстреляли Николаев.

Россияне обстреляли остановку общественного транспорта, есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", — написал Сенкевич.

Подробности обстрела и количество жертв устанавливаются.

Напомним, защитники Николаевской области требуют немедленной декоммунизации в городе.

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