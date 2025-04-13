Россия комбинирует старые методы и новые технологии, чтобы вытеснить ВСУ с позиций

Российские военные.

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Российские войска на фронте в Украине сменили тактику, сочетая традиционную силу артиллерии с новейшими технологиями. Такое сочетание оказывает постоянное давление на украинские оборонные позиции и заставляет подразделения ВСУ отступать.

Об этом сообщает NV со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным журналистов, Москва использует беспилотники для разведки, мощные советские бомбы с системами наведения авиаударов и артиллерию, которая накрывает выявленные позиции украинских военных. Этот подход обеспечивает наступление заходящей на территории пехоты, истощенной предварительными ударами.

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"Все элементы атаки работают синхронно или идут волнами - это создает эффект снежного шара, который заставляет украинские силы отступать", - говорится в материале.

Такие действия сопровождаются значительными потерями: наступление на разрушенные украинские города и села продолжается неделями, и ценой этого продвижения становятся тысячи погибших и раненых еженедельно.

В воздухе над передовой постоянно трудятся сотни российских разведывательных беспилотников. В частности, дроны типа Орлан почти непрерывно патрулируют зону боевых действий в поисках командных пунктов или ключевых позиций ВСУ. В то же время украинские военные успешно сбивают их с помощью компактных дронов со взрывчаткой.

Как только россияне получают координаты, с тыловых аэродромов взлетают самолеты, неся советские бомбы массой до трех тонн, модернизированные системами наведения, и наносят точечные удары.

С самого начала полномасштабной войны у России было преимущество в артиллерии. Впоследствии ее дополнили дроны-камикадзе типа Ланцет, которые стали эффективным инструментом против украинской техники и артиллерийских расчетов.

По данным WSJ, российская сторона также использует ударные дроны и артиллерию для впечатления логистических маршрутов — в частности транспорта, который доставляет подкрепления, боеприпасы или эвакуирует раненых.

Журналисты также обращают внимание на тактику быстрого выявления позиций ВСУ: оккупанты подвозят бойцов к линии фронта на мотоциклах или других легких машинах, чтобы спровоцировали огонь и таким образом обнаружили украинские укрепления для дальнейшего артиллерийского удара.

Эта тактика свидетельствует о попытках России не только истощить украинскую оборону, но и приспособиться к новым условиям войны, совмещая методы времен Второй мировой войны с технологиями XXI века.