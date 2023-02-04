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Россия концентрирует усилия на востоке, но может неожиданно атаковать юг — Гуменюк

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
496
Время на прочтение
2 мин
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Россия концентрирует усилия на востоке, но может неожиданно атаковать юг — Гуменюк

Фото: Associated Press

Приоритет оккупанто — это Донбасс.

Оккупанты Российской Федерации сосредоточивают наступательные силы на востоке Украины. Впрочем, юг страны тоже остается под угрозой.

Об этом в телемарафоне заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне опрокидывают более подготовленные силы на восток. Там ведь, отмечает Гуменюк, сейчас сконцентрирован приоритет врага.

"Южный регион всегда оставался у них в поле зрения. Они не выпускают его из-под контроля и держат, как дополнительное направление, на котором может быть нанесен неожиданный активный удар", — подчеркнула она.

Украинские силы обороны продолжают наблюдать за тактикой врага и готовы к любому развитию событий. Гуменюк объясняет, что наблюдения за корабельной группировкой показали, что "носители ракет даже без особых причин могут появляться и заходить в пункты базирования".

Напомним, в Воздушных силах говорят, что угроза российских ракетных ударов из Беларуси сохраняется — как это было с начала полномасштабного воргнения. Нужно быть готовыми к атакам оккупантов из воздуха. Ведь на территории страны практически на постоянной основе базируются истребители РФ МиГ-31. Эти суда являются потенциальными носителями "Кинжалов", применяемых врагом.

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Дата публикации
Просмотры
496
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