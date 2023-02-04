Россия концентрирует усилия на востоке, но может неожиданно атаковать юг — Гуменюк

Оккупанты Российской Федерации сосредоточивают наступательные силы на востоке Украины. Впрочем, юг страны тоже остается под угрозой.

Об этом в телемарафоне заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне опрокидывают более подготовленные силы на восток. Там ведь, отмечает Гуменюк, сейчас сконцентрирован приоритет врага.

"Южный регион всегда оставался у них в поле зрения. Они не выпускают его из-под контроля и держат, как дополнительное направление, на котором может быть нанесен неожиданный активный удар", — подчеркнула она.