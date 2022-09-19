Россия крылатой ракетой "демилитаризировала" гараж в Николаевской области: подробности обстрела

В течение ночи рашисты трижды обстреливали из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольский район. В районном центре и его окрестностях российские снаряды изуродовали с десяток домов, несколько хозяйственных построек, авто, водопровод и линию электропередач. В Марганецкой громаде обстрелам повреждена электросеть. Человеческих потерь и пострадавших нет.