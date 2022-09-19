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Россия крылатой ракетой "демилитаризировала" гараж в Николаевской области: подробности обстрела

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Россия крылатой ракетой "демилитаризировала" гараж в Николаевской области: подробности обстрела

Российские оккупанты на рассвете, 19 сентября, выпустили крылатые ракеты по Николаевщине.

Одну из ракет удалось сбить, другая – "демилитаризировала" частный гараж.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Перед рассветом двумя крылатыми ракетами Х-59 из самолетов-истребителей Су-35 враг атаковал Николаевский район. Одна ракета нашим зенитно-ракетным подразделением уничтожена в воздухе, вторая упала в частный гараж. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также россияне на юге Украины обстреливали следующие населенные пункты:

  • 6 ракет зенитно-ракетной системы С-300 и 3 реактивных снаряда РСЗО "Смерч" ударили ночью по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Николаева. Повреждены несколько частных домов и складское помещение промышленного предприятия. Человеческих потерь и пострадавших нет.

  • В течение ночи рашисты трижды обстреливали из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольский район. В районном центре и его окрестностях российские снаряды изуродовали с десяток домов, несколько хозяйственных построек, авто, водопровод и линию электропередач. В Марганецкой громаде обстрелам повреждена электросеть. Человеческих потерь и пострадавших нет.

  • В Криворожском районе утром тяжелой артиллерией обстреляна Зеленодольская громада. Масштабы повреждений уточняются. Ранено одно гражданское лицо.

Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.

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