Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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В ночь на 28 ноября подразделения Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по трем стратегическим объектам нефтяной отрасли России. Под удар попали две нефтеперекачивающие станции — «Самара» и «Нурлино», а также Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. На объектах зафиксированы пожары.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Одной из целей стала линейная производственно-диспетчерская станция «Самара», расположенная недалеко от населённого пункта Просвет в Самарской области. После удара в резервуарном парке объекта вспыхнул пожар.

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Эта станция является одним из ключевых узлов российской компании «Транснефть», где формируется экспортная смесь нефти марки Urals. По данным СБУ, через неё проходит до половины российского нефтяного экспорта.

Еще одним пострадавшим объектом стала нефтеперекачивающая станция «Нурлино» в Башкортостане. Ее атаковали дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа».

Станция расположена на расстоянии более 1200 километров от украинской границы и входит в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Она обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти.

Взрывы и пожар на НПЗ

Третьим объектом атаки стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России.

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Предприятие имеет мощность переработки до 7,5 млн тонн нефти в год. По данным СБУ, после удара беспилотников в районе завода раздались взрывы и возник пожар.

Удары по нефтяной инфраструктуре России будут продолжаться

В Службе безопасности отмечают, что российская нефтяная отрасль является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.

Поражение нефтеперерабатывающих заводов и нефтетранспортных станций должно привести к сокращению экспортных возможностей России, уменьшению поступлений в её бюджет и затруднению снабжения российских войск топливом.

СБУ заявляет, что будет продолжать систематическую работу по сокращению нефтяных доходов РФ, которые используются для финансирования вооруженной агрессии против Украины.

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Напомним, что массированные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к резкому сокращению производства топлива. Объемы переработки нефти в РФ упали до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

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