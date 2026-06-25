Константиновка / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Захватчики продолжают попытки оцепить украинский «пояс крепостей» на Донбассе, однако заявления Москвы о значительных успехах на этом направлении не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных и западных аналитиков.

По данным собеседников, Кремль преувеличивает свои достижения на фронте, пытаясь продемонстрировать успехи на фоне внутренних проблем и регулярных ударов Сил обороны Украины по российской военной инфраструктуре.

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В частности, журналисты обратили внимание на российские заявления о якобы установлении «полного контроля» над восточной частью Константиновки и продвижении в северо-восточные окраины города.

Впрочем, как отмечают аналитики Института изучения войны, эти территории фактически находятся в так называемой серой зоне, которую не контролирует ни одна из сторон.

Украинские военные в комментарии CNN признали, что ситуация вблизи Константиновки осложняется, однако подчеркнули, что она остается контролируемой, а темпы продвижения российских войск очень медленными.

Издание напоминает, что стратегической целью России остается полный захват Донбасса. Для достижения этой задачи оккупантам необходимо установить контроль над Константиновкой, которая сейчас считается одним из ключевых узлов украинской обороны в регионе.

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По оценке журналистов, российская армия использует тактику малых пехотных групп, пытающихся проникать в город и закрепляться на отдельных позициях. Подобный подход ранее применялся во время боев за Покровск, где оккупанты долгое время пытались расширить свое присутствие после первых проникновений в городскую застройку.

Также CNN отмечает, что Москва может ставить перед собой задачу полностью оккупировать Донбасс до сентября 2026 года. Однако, по оценке Института изучения войны, реализация такого плана кажется маловероятной.

«Самое главное, они хотят объявить об информационных победах. Россияне сейчас испытывают немало уязвимостей. Инфильтрация — это один из способов, посредством которого Россия делает эти грандиозные заявления о победах, на самом деле не достигая полностью своих целей», — отметил эксперт из Института изучения войны.

Ранее сообщалось, что российские захватчики частично вошли в Константиновку Донецкой области, которая является частью украинского «пояса крепостей».

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Мы ранее информировали, что российское Минобороны пытается выдать тактические успехи в Константиновке за «неизбежный крах» всей обороны Донбасса.

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