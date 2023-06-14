"Россия лжет": военный эксперт объяснил, почему Путин так испугался снарядов с обедненным ураном

Россия уже использовала снаряды с ураном, сейчас они есть и у Украины, говорит Александр Коваленко.

На фоне очередных угроз президента РФ Владимира Путина применить против Украины новые виды боеприпасов – снаряды с обедненным ураном, украинский военный эксперт Александр Коваленко подробно рассказал об особенностях этого боекомплекта.

Напомним, российский диктатор на встрече с группой пропагандистов заявил, что Россия оставляет за собой право на использование этих снарядов.

В комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Россия уже использовала подобные снаряды.

"Во-первых, Россия их использовала. Речь идет о 125-мм танковых снарядах, которые РФ использовала в первые дни полномасштабного вторжения в Украине. Также военные захватывали в качестве трофеев такие боеприпасы. Поэтому россияне как всегда врут", — рассказал нам Александр Коваленко. .

К этому он добавил: "О боеприпасах с обедненным ураном, которые мы можем получить. Прежде всего речь идет о 120-мм. снарядах. Это бронебойные боеприпасы для использования танками из Британии "Сhallenger 2". Снаряды с обедненным ураном отличаются повышенной мощностью. Почему Россия так взволнована, потому что если мы будем их использовать, то броня ни одного российского танка, даже Т-90М Прорыв, не способна противостоять такому боеприпасу».

О возможных последствиях использования снарядов с радиактивным металлом, эксперт говорит следующее: "Есть ли какие-то последствия использования боеприпасов с обедненным ураном? На самом деле есть два лагеря. Первый утверждает, что нет никаких негативных последствий для окружающей среды, второй утверждает — последствия очень серьезные. из лагерей не проводил глубоких исследований по этому вопросу, нет 100% доказательств, что использование вредит или нет. Единого мнения на сегодняшний день не существует".

По словам Коваленко, в Украине уже есть такие снаряды для "Сhallenger 2", но такие танки пока не участвуют в боях.

США планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном для "Абрамсов"

Справка. Снаряды с обедненным ураном: что это

Снаряды с обедненным ураном являются типом боеприпасов, в которых используется уран с пониженным содержанием изотопа U-235. Обычно природный уран содержит около 0,7% U-235, а обедненный уран имеет значительно более низкую концентрацию этого изотопа, менее 0,3% U-235.

Снаряды с обедненным ураном широко используются в военной технике, в частности, в танках и артиллерийских системах, из-за своих уникальных свойств. Обеденный уран представляет собой тяжелый и твердый материал, который придает снарядам большую проникающую способность. Они используются для пробивания брони и целей, таких как танки, бункеры или здания.

Напомним, что Великобритания передала Украине снаряды для Challenger 2 с обедненным ураном.

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